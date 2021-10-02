Средства для стирки

Категория

Представлено 14 товаров

  • ЛАВАБУКАТО ДЛЯ ЦВЕТНОГО
    LAVABUCATO COLORE
    Моющее средство для цветного белья, для стиральных машин и ручной стирки. Концентрат.
    Очистить
    В корзину

  • СИЛЕ МОРБИДО
    SILE MORBIDO
    Кондиционер для белья для стиральных машин и ручной стирки. Концентрат.
    Очистить
    В корзину

  • СОФТ
    SOFT
    Кондиционер для белья для стиральных машин и ручной стирки. Концентрат.
    Очистить
    В корзину

  • ДИСТРИКАНТЕ
    DISTRICANTE
    Кондиционер-ополаскиватель для изделий, содержащих пух и перо, а также синтепон. Концентрат.
    Очистить
    В корзину

  • ШЕРСТЬ И ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ
    LANA E DELICATI
    Моющее средство для шелка, шерсти и деликатных тканей. Рекомендуется для грудничковых вещей. Концентрат.
    Очистить
    В корзину

  • ЛОНДРИ
    LAUNDRY
    Моющее средство для стиральных машин и ручной стирки. Концентрат.
    Очистить
    В корзину

  • ЛАВАБУКАТО
    LAVABUCATO
    Моющее средство для стиральных машин и ручной стирки. Концентрат.
    Очистить
    В корзину

  • БУКАТО ПЛЮС
    BUCATO PLUS
    Моющее средство усиленного действия для стиральных машин и ручной стирки. Концентрат.
    Очистить
    В корзину

  • ПУХ И ПЕРО
    LAVAPIUMONI
    Моющее средство для стирки изделий, содержащих пух и перо или синтепон. Концентрат.
    Очистить
    В корзину

  • ДЭГ
    DEG
    Профессиональный усилитель стирки (пятновыводитель). Концентрат.
    Очистить
    В корзину

  • ЛАВАТУТЭ
    LAVATUTE
    Усилитель стирки (пятновыводитель) для особо стойких загрязнений для стиральных машин. Концентрат.
    Очистить
    В корзину

  • ПЕРОКС ЛОНДРИ
    PEROX LAUNDRY
    Отбеливатель (усилитель стирки) для стиральных машин. Концентрат.
    Очистить
    В корзину

  • ОКСИ ПЛЮС
    OXY PLUS
    Усилитель стирки (отбеливатель и пятновыводитель) для стиральных машин и ручной стирки. Концентрат.
    Очистить
    В корзину

  • АДФ ПЛЮС
    ADF PLUS
    Усилитель стирки (пятновыводитель) для особо стойких загрязнений для стиральных машин. Концентрат.
    Очистить
    В корзину