Средства для стирки
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Представлено 14 товаров
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ЛАВАБУКАТО ДЛЯ ЦВЕТНОГОLAVABUCATO COLOREМоющее средство для цветного белья, для стиральных машин и ручной стирки. Концентрат.
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ДИСТРИКАНТЕDISTRICANTEКондиционер-ополаскиватель для изделий, содержащих пух и перо, а также синтепон. Концентрат.
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ШЕРСТЬ И ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИLANA E DELICATIМоющее средство для шелка, шерсти и деликатных тканей. Рекомендуется для грудничковых вещей. Концентрат.
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БУКАТО ПЛЮСBUCATO PLUSМоющее средство усиленного действия для стиральных машин и ручной стирки. Концентрат.
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ПУХ И ПЕРОLAVAPIUMONIМоющее средство для стирки изделий, содержащих пух и перо или синтепон. Концентрат.
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ЛАВАТУТЭLAVATUTEУсилитель стирки (пятновыводитель) для особо стойких загрязнений для стиральных машин. Концентрат.
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ОКСИ ПЛЮСOXY PLUSУсилитель стирки (отбеливатель и пятновыводитель) для стиральных машин и ручной стирки. Концентрат.
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АДФ ПЛЮСADF PLUSУсилитель стирки (пятновыводитель) для особо стойких загрязнений для стиральных машин. Концентрат.